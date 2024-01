Foto: Lies Zhara gooit haar troeven op tafel in afgezakte jurk

De beeldschone influencer Lies Zhara gaat wel vaker een stapje verder, maar deze keer heeft haar Instagramkanaal naar een ander niveau getild door een prachtig kiekje met haar volgers te delen. Als je het hier niet warm van krijgt…

Lies Zhara puilt uit haar topje op Curaçao

Lies Zhara heeft met een recent kiekje op haar Instagrampagina weer voor flink wat opschudding gezorgd op Instagram. De beeldschone influencer kon het niet laten om een kiekje te delen waarbij haar troeven het niet konden laten om even hallo te zeggen. In het geval van Lies gebeurt dat vaak automatisch, maar bij deze foto ligt het er toch wel erg dik bovenop! Het kiekje moest natuurlijk gedeeld worden met haar volgers. Die zijn in dit geval spekkoper…

Lies Zhara los op Curaçao!

Lies Zhara heeft de afgelopen twee weken de bloemetjes buitengezet op Curaçao! Aan de foto’s op haar Instagrampagina te zien heeft ze het daar behoorlijk naar haar zin gehad. Het laatste fotosetje dat ze deelde, waarin ze in…