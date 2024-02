Foto: Knappe Elodie Verweij haalt Pieter Omtzigt door de mangel en maakt diepe indruk

Politiek verslaggeefster Elodie Verweij weet Pieter Omtzigt wel te prikkelen en maakt hierdoor een goede beurt bij de Nederlandse kijker!

Elodie Verweij is pas net politiek verslaggeefster voor AD, maar maakt meteen een goede beurt. Ook bij de talkshow Humberto, waar Pieter Omtzigt aanwezig was, durft ze erg kritisch te zijn. Ze stelt ook de juiste vragen. Dit viel ook meteen op bij de kijkers die hun complimenten achterlaten op X, voormalig Twitter. Richting het einde van de aflevering heeft ze Pieter zo erg weten te prikkelen met haar sterke vragen, dat hij een geïrriteerde blik richting de camera werpt. Wil jij de blik van Pieter zien? Kijk hieronder voor de hele video.

Hou die #ElodieVerweij, politiek verslaggever van het #AD de komende tijd goed in de gaten! Vandaag had ze al een geweldige primeur in de krant en ze kan het weglopen van #NSC haarfijn analyseren….

Let op de reactie van #Omtzigt..

Elidie, het nieuwe AD talent🤔#Humberto pic.twitter.com/1Ts9qkHzan

— GC…