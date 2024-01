Foto: Knappe blondine Alice (19) laat zich meteen zien in nieuwe seizoen Big Brother

Alice Kappenburg maakt een daverende indruk tijdens de eerste video van het nieuwe seizoen Big Brother. De blondine gaat in ieder geval voor leuke beelden zorgen…

Blonde Alice maakt kijkers gelijk warm voor nieuw seizoen Big Brother

Het nieuwe seizoen van Big Brother gaat van start en de zenuwen beginnen op te spelen bij de fans en de nieuwe bewoners van het Big Brother huis. Het is een jubileum jaar voor het programma, wat betekent dat we spannende dingen kunnen verwachten. Zo bestaat het programma alweer vijfentwintig jaar. Om iedereen alvast warm te maken laat Big Brother alvast acht van de deelnemers zien die het huis zullen betreden. Hier zitten al behoorlijk wat uitgesproken types bij, dus het gaat vast een interessant seizoen worden. Allereerst is er wel een momentje te besteden aan de jongste deelneemster aan het nieuwe seizoen Big Brother. Zo is daar Alice uit Groningen. Met haar nog maar negentien jaar is het een verassing wat ze zal gaan brengen in het huis. De…