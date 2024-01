Foto: Kijker smult intens van Hélène Hendriks in trio met blondines

Hélène Hendriks heeft weer een perfecte foto online gezet, dit keer van haar ideale trio vrouwen. En dat ziet er toch een partij leuk uit.

De prachtige presentatrice heeft een nieuwe foto gedeeld met haar volgers en natuurlijk staat Hélène Hendriks er weergaloos op. De presentatrice weet zich altijd perfect te kleden. En hetzelfde geldt eigenlijk voor haar gasten tijdens De Oranjewinter. Ook Merel Ek en Lilian Marijnissen weten zich weer beeldig te kleden. De dames staan met zijn drieën erg goed en krachtig op de foto. Zo’n foto zie je niet vaak voorbij komen. De dames bij elkaar weten gelijk al het hele publiek van De Oranjewinter te laten zweten. En dat terwijl het deze week buiten vriest. De temperatuur in de studio is er met deze dames in ieder geval flink warmer op geworden.

Hélène Hendriks heeft zich weer uitstekend gekleed

De mooie blondine heeft weer flink…