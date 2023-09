Foto: Kelly Piquet zegt ‘nee’ tegen bloedheet uitje met Max Verstappen

Kelly Piquet heeft besloten om Max Verstappen niet achterna te reizen, maar haar eigen plan te trekken deze week.

De knappe brunette Kelly Piquet trekt eigen plan

Kelly Piquet heeft afscheid genomen van Max Verstappen. De knappe brunette lijkt niet van plan te zijn om Max naar Singapore te vergezellen voor zijn volgende race. Het is daar bloed- maar dan ook echt bloedjeheet op dit moment. Kelly vertoeft liever in haar favoriete stad, namelijk New York. Kelly kent de stad goed en heeft hier zelfs even gewoond. En één ding is wel zeker. Het is in New York momenteel veel beter uit te houden dan in Singapore.

Lees ook: Verstappen-fans vergapen zich aan zeer pikante video van Kelly Piquet: “Max is geluksvogel”

Kelly Piquet vermaakt zich prima zonder Max verstappen

Als de knappe brunette inmiddels iets bewezen heeft, dan is het wel dat ze uitstekend zonder Max Verstappen kan. De prachtige dame vermaakt zich namelijk uitstekend in het grote New York. Daar beleeft Kelly de…