Foto: Kelly Piquet droomt van dampend boottochtje met Max Verstappen

Kelly Piquet weet met haar nieuwste foto weer een hoop los te maken bij haar fans. Het ziet er in ieder geval goed uit voor haar en Max.

De mooie brunette heeft een hele fijne Valentijnsdag gehad met Max Verstappen. Bij de fans van Max, maar ook bij die van Kelly, is het inmiddels een beetje een grap dat Max eigenlijk nooit tijd heeft voor zijn vriendin. Maar met Valentijnsdag maakt ook Max Verstappen blijkbaar een uitzondering. Kelly vond het wel jammer dat het nog zo koud was. Ze droomde over een warme tocht op de boot in de zon. Maar dat ging niet. Dan maar een foto delen van de mooie herinnering. Daar werden haar volgers natuurlijk wel weer een stukje warmer van. Die vonden het allemaal erg mooi en romantisch om te zien. Als je de foto van Max en Kelly wilt zien, kijk dan snel even hier!

Kelly Piquet heeft nu al zin in de zomer

