Foto: Katja Schuurman laat eindelijk zien hoe ze aan die prachtige looks komt!

Katja Schuurman laat moeder als jong meisje zien

Het is geen geheim dat Katja Schuurman en Birgit Schuurman wel hele goede genen moeten hebben. De bekende zusjes zijn beide uitgegroeid tot goede actrices met hun knappe uiterlijk en flinke bos krullen. Nu moeten deze looks natuurlijk ergens vandaan zijn gekomen en dat geheim brengt Katja met heel veel trots op haar Instagram naar buiten. De knappe Katja heeft namelijk een hele mooie moeder. De moeder van Katja en Birgit heet Sonja Bos-Verschuur en ze is opgegroeid met haar zussen op het mooie eiland Curaçao. Op onderstaande foto is te zien hoe de moeder van Katja het jongste meisje uit het gezin is. Ondertussen is de Sonja vijfenzeventig jaar geworden, maar dat zou je er niet aan afzien. De foto is geplaatst door de vader van Katja en man van Sonja genaamd Wim Schuurman. De twee zijn al vanaf hun zeventiende…