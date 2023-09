Foto: Jutta Leerdam laat zich op het ijs beminnen door vriend Jake Paul

Jutta Leerdam weet met haar nieuwe foto een hoop fans wel heel erg jaloers te maken. Jaloers op haar vriendje Jake Paul, die haar intiem aanpakt.

Jake Paul bemint Jutta Leerdam op ijs

De knappe schaatsster wordt even lief behandelt door haar vriendje op het ijs. De aantrekkelijke blondine trekt haar vriendje naar zich toe en geeft hem een dikke smakkert nadat ze klaar is met haar ronde. Het stelletje ziet er zo natuurlijk wel heel erg lief uit. De knappe schaatsster en de Amerikaanse YouTuber en boxer weten elkaar goed te vinden en aan te vullen. Op het ijs vliegen de vonken er in ieder geval vanaf. Jutta weet haar fans op die manier wel weer flink jaloers te maken. Die hopen natuurlijk allemaal ooit in de voetstappen te staan van Jake Paul. Hij mag namelijk Jutta Leerdam flink beminnen.

Het strakke sportpakje van Jutta Leerdam

De knappe blondine heeft een aantal hele strakke en leuke pakjes…