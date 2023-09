Foto: Jutta Leerdam laat haar troeven bijna uit haar sportbeha ontsnappen

De aantrekkelijke schaatsster Jutta Leerdam weet weer al haar fans te betoveren door even op de grond te gaan liggen.

Jutta Leerdam knalt bijna uit topje op sportmat

Met haar prachtige lijf weet Jutta Leerdam altijd haar volgers te imponeren. De aantrekkelijke blondine weet bijna net zo goed hoe ze foto’s en filmpjes moet maken, dan hoe ze races op het ijs moet winnen. De verleidelijke sporter weet vaak haar volgers volledig te overtuigen van hoe knap ze is. Het is voor Jutta wel elke keer weer een uitdaging hoe ze haar outfit moet aanpakken. De verleidelijke schaatsster wil namelijk nog wel eens een pakje aantrekken waar haar ‘dames’ bijna uit ontsnappen. En dat maakt het voor de blondine toch wel lastig om goede foto’s te maken af en toe. Maar zoals hieronder te zien is op haar sportmat, lukt het Jutta Leerdam toch weer keer op keer.

Wat een heerlijk lichaam heeft Jutta Leerdam…