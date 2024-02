Foto: Jutta Leerdam gooit haar afgetrainde achterzijde in de strijd tijdens modellenklus

Jutta Leerdam gooit haar mooiste kant in de strijd voor een modellenklus. Deze foto’s mag je echt niet missen!

Jutta Leerdam heeft een klus als model aangenomen om een tasje te promoten. Ze laat overduidelijk zien dat ze wel weet hoe je iets moet verkopen. Ze gooit namelijk haar afgetrainde kadetjes in de strijd. Dit levert ons weer de mooiste beelden op van de fitte schaatsster. Op haar Instagram heeft ze een hele slidepost laten zien met foto’s waarop ze het tasje promoot. Dit doet ze door de mooiste poses aan te nemen, waarbij ze niet bang is om teveel te laten zien… Wil je deze prachtige poses van de knappe Jutta zien? Kijk snel hier!

Waarom is Jutta Leerdam het perfecte model?

Jutta Leerdam doet wel vaker soortgelijke klusjes en dat is natuurlijk ook niet gek. Welk bedrijf wil haar nou niet inhuren als model? Ze heeft de perfecte looks en is natuurlijk topfit. Ze is ook zeker niet bang om haar sterkste kanten in de strijd te gooien en daarnaast heeft ze ook een blik…