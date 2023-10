Foto: Jutta Leerdam en Jake Paul gaan stapje te ver tijdens intieme boswandeling

Jutta Leerdam is momenteel enorm verliefd op haar vriendje Jake Paul. En tijdens een intieme boswandeling laat ze dat goed zien.

De liefde spat eraf bij Jutta Leerdam

De aantrekkelijke schaatsster heeft alweer even met de Amerikaanse YouTuber en boxer Jake Paul. En het stelletje lijkt ontzettend gelukkig met elkaar te zijn aan alle beelden te zien. Ze verdelen hun tijd tussen Amerika en Nederland. En zo te zien gaat dat eigenlijk heel erg goed. Maar ze willen hun liefde ook een beetje vereeuwigen. En daarvoor zijn ze met zijn tweetjes het bos in gegaan. De aantrekkelijke blondine en haar vriendje hebben daar heel intiem en romantisch hun initialen in een boom gezet. Die zal nu nog jaren herinneren aan de liefde tussen Jake en Jutta. Veel mensen vinden het lief wat het stelletje doet, maar veel mensen in de reacties zijn ook boos, want Jake takelt een boom toe met zijn sleutel. Het levert dus een hoop verdeelde meningen op. Bekijk de romantische foto’s in ieder geval…