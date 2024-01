Foto: Jildou Hoekstra (20) is misschien wel de knapste schaatsster die nog niemand kent

Schaatsster Jildou Hoekstra is een klein beetje een verborgen talent. nog maar weinig mensen weten van deze hele leuke schaatsster af.

Tijd om daar maar eens verandering in te brengen. Want Jildou Hoekstra is absoluut de moeite waard om eens even beter in te duiken. De leuke blondine doet absoluut niet onder voor meer bekende schaatssters. Dat geldt zowel voor haar prestaties op het ijs, als voor de leuke foto’s die ze daarnaast nog maakt. Jildou weet wel erg goed hoe ze haar fans een beetje tevreden moet houden met allemaal mooie kiekjes. En daar worden haar fans zeer gelukkig van. Die smullen van al die leuke beelden.

Een beetje achtergrond over Jildou Hoekstra

Schaatsster Jildou Hoekstra is afkomstig uit het Friese Jislum. Ze werd daar geboren op 2 oktober 2003 en dat maakt de leuke schaatsster alweer 20 jaar. Nog niet iedereen is bekend met de leuke schaatsster, maar daar komt hopelijk snel verandering in. Jildou haar schaatscarrière kent al enkele grote successen. In…