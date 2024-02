Foto: Jake Paul deelt dampende bedselfie met Jutta Leerdam na enorme tegenvaller

Jutta Leerdam heeft een nieuwe foto online staan met haar liefje Jake Paul. Het lijkt echt goed te zitten tussen de twee.

De schaatsster heeft onlangs een mooie foto gemaakt met haar vriendje Jake Paul. Of ja, Jake heeft een foto van haar gemaakt, want Jutta lag te slapen. En waar dat een beetje eng over had kunnen komen, zit het tussen de twee bekende mensen zo goed qua relatie, dat het juist heel erg lief er uit zag. Jake is ongelooflijk blij met Jutta en wil dat op elk mogelijk moment delen. Vanaf het moment dat hij zijn ogen open doet, tot het moment dat hij gaat slapen. Meer van de lieve momenten tussen Jutta Leerdam en Jake Paul kan je hier zien!

Jutta Leerdam zit met enkelblessure

Jutta onthulde al lange tijd met een enkelblessure te zitten. Normaal schaatst ze daar doorheen en dan wint ze alsnog in verband met het klasseverschil met concurrenten. Nu in Utah mislukte het voor het eerst volledig. Zo behaalde ze maar een 11e plek op haar favoriete 1000 meter. Ze was na de…