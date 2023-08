Foto: Jaimie Vaes gaat voor een compleet nieuw uiterlijk

Jaimie Vaes is er niet vies van om wat aan haarzelf te laten doen. Niks lijkt haar te gek. Maar wat ze nu aan zichzelf heeft laten doen, hadden we niet bij haar verwacht.

De cosmetische ingrepen van Jaimie Vaes

Jaimie Vaes houdt er wel van om dingen aan haar uiterlijk te laten veranderen. Zo is ze niet vies van een spuitje in haar gezicht, maar ook zeker niet in haar achterwerk. Onlangs werd bekend dat ze haar achterwerk heeft op laten spuiten.

Als we zien hoe ze er vroeger uit zag, dan is te zien dat ze genoeg aan haar gezicht heeft laten doen. Een spuitje in haar lippen en in haar wangen, dat zijn dingen die eigenlijk direct opvallen.

Een nieuw uiterlijk voor Jaimie Vaes

We hebben onlangs ook kunnen zien hoe Jaimie haar lange donkere lokken af besloot te knippen en te gaan voor een kort kapsel. Dit keer zijn het weer haar lokken die een transformatie ondergingen. De schaar bleef even achter wegen, maar ze besloot voor een nieuwe kleur te gaan. Haar donkere lokken werden ingeruild…