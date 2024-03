Foto: Jade Anna laat het enorme verschil tussen haar voor- en achterkant zien

Jade Anna laat zichzelf helemaal zien op gemaakte foto’s van de voor- en achterkant. Wat een prachtig figuur heeft ze ook!

Fans van de influencer Jade Anna kunnen wel weer eventjes zoet blijven met de prachtige foto’s die ze op haar Instagram heeft geplaatst. We zien daar namelijk Jade Anna van 2 kanten, de voor- en achterkant!

Jade Anna is prachtig van beide kanten

De blondine heeft twee prachtige foto’s geplaatst op haar Instagram en fans zijn er erg blij mee! We kunnen namelijk Jade Anna zien van 2 verschillende kanten van haar telefoon, de voorkant, als een selfie en de achterkant van haar telefoon als een spiegelfoto. Hier heeft de influencer ook een goed passende caption bij bedacht, namelijk: ”Front camera vs back camera.” Fans van de influencer kunnen niet anders dan smullen van de twee foto’s. Ze laat namelijk haar troeven in de tweede foto goed zien met het strakke topje wat ze aanheeft!

Wat vinden mensen van Jade Anna?

