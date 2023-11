Foto: Jade Anna gaat in veel te weinig kleding het koude herfstweer in

Het is ontzettend herfstweer en daarom besluit Jade Anna om een paar typische herfstfoto’s te maken. Met alle gevolgen van dien…

Jade Anna maakt foto in te weinig kleding

De blondine dacht dat het een goed idee was om haar volgers te verwennen op een mooie foto. En hoewel daar niet zo heel erg veel mis mee is, deed ze dat wel buiten. Waarschijnlijk wilde Jade Anna de mooie herfstkleuren laten zien. De blaadjes aan de bomen hebben nu een mooie bruin-oranje gloed namelijk. Maar toch bleek het iets te koud buiten. Jade Anna zet wel door en maakt de foto. Daar heeft ze een klein pakje voor aangetrokken om haar fans te trakteren op haar strakke lichaam. Maar het zorgt er ook voor dat ze nu ontzettend veel kou lijdt. En dat is nou ook weer niet helemaal de bedoeling. Nou ja, alles voor een goede foto. Het leuke plaatje kan je hier bekijken!

Jade Anna gaat lekker aan de warme koffie

Nadat de blondine buiten heeft lopen lijden voor haar mooie foto, besluit ze om zichzelf naar binnen…