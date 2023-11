Foto: Is Tooske Ragas één van de deelnemers in nieuw seizoen Wie Is De Mol?

Er is weer een hoop speculatie rondom het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? en er worden een aantal bijzondere namen genoemd.

Er is een nieuwe foto opgedoken van de opnames van Wie is de Mol? 2024 en het lijkt er toch wel erg sterk op dat het nieuwe seizoen plaats gaat vinden in Mexico. Er zijn altijd hele hordes aan fans die elke foto en elk detail tot in de oneindigheid gaan onderzoeken om er achter te komen waar het seizoen is en ook om alvast te kijken of ze ver voor de eerste aflevering de mol kunnen ontmaskeren. Blijkbaar herkende een van de vele fans van WIDM een concertgebouw in Mexico op de foto. En dat betekent zeer waarschijnlijk dat dit de locatie zal zijn voor het nieuwe seizoen.

Lees ook: Foto: WIDM-deelnemer Soy Kroon ging vreemd in kleedkamer met bekende dame

De geruchtenmolen van Wie is de Mol? slaat op hol

De maanden voor een nieuwe seizoen van Wie is de Mol? zijn minstens net zo interessant als het seizoen zelf. De fans van het programma…