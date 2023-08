Foto: Influencer Noor de Groot laat haar geweldige lijf zien in doorzichtig zomerjurkje

Influencer Noor de Groot is één van de mooiste gezichten op social media en al helemaal als ze dit soort spannende jurkjes draagt!

Op Instagram is Noor de Groot één van onze favoriete verschijningen. En hoe kan het ook anders? De bloedhete blondine is een cadeautje voor je ogen. Zeker als ze in outfits als deze verschijnt!

Noor de Groot geeft visitekaartje af met doorschijnend jurkje

Influencer Noor de Groot vertoeft namelijk in het zonnige Frankrijk en trok daar ook een passende outfit bij aan. Als het zo warm is moet je natuurlijk wat huid laten zien, toch? Ons hoor je absoluut niet klagen! Noor schittert namelijk in een werkelijk nietsverhullend jurkje en laat daarbij al haar assets op z’n allerbest zien. Het heerlijke jurkje is namelijk niet alleen doorzichtig en ontzettend strak, nee hoor. Het dunne stofje begint ook pas halverwege haar borstkas! Dat is een prettig gezicht, aangezien ze een royale voorzijde heeft! Het dunne stofje weet haar spectaculaire assets nog…