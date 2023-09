Foto: Influencer Lies Zhara ligt zonder topje te zonnen

Lies Zhara heeft het talent om zelfs de meest alledaagse momenten om te toveren tot een adembenemende ervaring.

De prachtige vormen van Lies Zhara op spannende foto goed te bewonderen

Onlangs deelde de Instagram-sensatie een foto die mannenharten flink wat sneller deed kloppen. De pikante foto toont Lies terwijl ze ontspannen ligt te zonnen op het prachtige Gjipe strand in Albanië, omringd door mensen die haar ongetwijfeld wel even geïnspecteerd hebben. Vanuit Lies haar eigen perspectief, zie je haar zongebruinde benen bakken, terwijl ze op een stretcher ligt. Het geeft ons een blik op de uitgestrekte zee van het Albanese strand, terwijl haar benen fonkelend liggen te schijnen in de zon. Nu is de eerste foto van de knappe blondine natuurlijk wel een beetje braaf. Maar niet getreurd, want Lies Zhara maakt veel goed met haar tweede kiekje.

