Foto: In deze F1-statistiek staat Max Verstappen maar nét in de top 10

Het officiële Instagram account van de Formule 1 heeft een zeer interessante statistiek vrijgegeven. Wat blijkt? Max Verstappen staat niet óveral op 1…

De formule 1 heeft interessante statistieken laten zien op hun officiële Instagram account. coureur Fernando Alonso kan in het volgende seizoen de 400 races aantikken. Dit is natuurlijk een erg knappe statistiek. Alonso is ook al aardig op leeftijd, hij is namelijk 41 jaar oud. Ook zijn het totaal aantal races van de andere coureurs die volgend seizoen een stoeltje hebben bemachtigd vrijgegeven. Hierbij haalt Verstappen maar nét de top 10 met 185 races die op zijn naam staan. Dit komt natuurlijk ook omdat hij nog een heel stuk jonger is. Verstappen is namelijk nog maar 26 jaar oud. Op onderstaande afbeelding zie je het aantal races van alle andere coureurs.

Is dit het laatste seizoen van Fernando Alonso?

Nu Alonso al 41 jaar is wordt er getwijfeld of dit zijn laatste seizoen is. In een persbijeenkomst over zijn nieuwe auto…