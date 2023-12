Foto: Hulpeloze Noa Vahle heeft dringend haar knappe vriendin Suzanne Schulting nodig

Noa Vahle heeft weer een bijzondere foto gemaakt, waarin ze haar goede vriendin Suzanne Schulting om hulp vraagt.

Noa Vahle, bekend als hockey- en voetbalverslaggeefster, voelt zich als een vis in het water op het (kunst)grasveld. Echter, zodra ze zich op glad ijs waagt, roept ze meteen om haar vriendin Suzanne Schulting, de expert op dat gebied. Noa probeert zich staande te houden, maar het ijs blijkt nogal onbekend terrein voor haar te zijn.

Noa Vahle valt bijna op het ijs

De bijzondere blondine weet zich maar met veel moeite staande te houden op het gladde ijs. En dat is ook niet zo vreemd, want daar is ze helemaal niet aan gewend. Geef Noa een partij kunstgras en ze staat als een huis, maar het ijs lijkt niet voor haar gemaakt te zijn.

De bijzondere vriendschap tussen Suzanne Schulting en Noa Vahle

De band tussen Noa Vahle en Suzanne Schulting gaat verder dan de professionele arena. Ze kennen elkaar al geruime tijd en deelden zelfs vakanties, zoals een onvergetelijke reis…