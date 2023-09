Foto: Hierdoor is knappe actrice Roosmarijn Wind nú al meest gehate kandidaat Expeditie Robinson 2023

Roosmarijn Wind is misschien een ongelooflijk knappe dame, toch vinden de kijkers van Expeditie Robinson haar helemaal niks.

De prachtige actrice Roosmarijn Wind wordt maar irritant gevonden

De kijkers van Expeditie Robinson zijn niet zo te spreken over het gedrag van Roosmarijn Wind. De knappe actrice lijkt zich een beetje op te stellen als een prinsesje en maakt daarmee niet al te veel vrienden in het programma. De mensen thuis denken dan ook dat ze het niet heel erg lang vol zal houden in de spannende show. Maar dat vinden ze ook helemaal niet erg. Hoe eerder Roosmarijn naar huis gaat, des te beter, volgens sommige kijkers. Hieronder een greep uit de meest sprekende reacties op de knappe actrice.

Lees ook: Video: Chelsey Weimar bereidt zich in piepklein zwemsetje voor op Expeditie Robinson

Wat een irritantje die Roosmarijn #ExpeditieRobinson — Emily (@tweetsvanEem) September 2, 2023

Veel kijkers storen zich aan het irritante gedrag van Roosmarijn Wind

Er zijn veel…