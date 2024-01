Foto: Hélène Hendriks maakt meteen indruk met pittig ‘stoeipakje’ bij De Oranjewinter

Hélène Hendriks is weer terug van weggeweest. Met De Oranjewinter laat ze weer goed zien waarom ze een van de meest geliefde presentatrices van Nederland is.

Het is weer tijd voor Hélène Hendriks om alle mannen van Nederland volledig omver te blazen met haar nieuwe programma. In De Oranjewinter herhaalt Hélène wat ze van de zomer al zo goed deed. Ze trekt namelijk volledig de aandacht met haar interessante gesprekken, boeiende gasten en haar bijzondere pakjes. Ook voor De Oranjewinter, net als bij de voorganger De Oranjezomer en het programma Vandaag Inside, kleedt Hélène zich bijzonder goed. Ze moet natuurlijk wel even de aandacht van de kijker grijpen.

Meer Hélène Hendriks op beeld is sowieso een goed idee

Met een Gouden Telvizier-Ring op zak kan Hélène Hendriks er wel vanuit gaan dat mensen het leuk vinden om naar haar te mogen kijken. Meer Hélène op televisie is dus zeker een goed idee. Maar haar publiek vindt niet alleen maar Hélène haar…