Foto: Hélène Hendriks deelt zeer zeldzame foto met identieke drieling-zusjes

Hélène Hendriks heeft kennelijk ook nog een ontzettend leuk zusje rondlopen. Maar dat wisten de meeste mensen natuurlijk niet van haar.

De mooie presentatrice Hélène Hendriks weet met haar betoverende uiterlijk altijd flink de gemoederen bezig te houden. Maar na het zien van de volgende foto, zie je opeens driedubbel. Want wat blijkt nou? Hélène Hendriks heeft nog twee ontzettend mooie zussen die ze al die jaren een beetje buiten de spotlight heeft gehouden. Hélène haar zussen lijken natuurlijk ook een beetje op de presentatrice en zijn daarmee ook ontzettend leuke vrouwen. Hélène Hendriks deelt een plaatje uit hun jeugd, zodat je kan zien hoe erg de dames vroeger op elkaar leken. Haar fans zijn in ieder geval erg verrast en blij met dit inkijkje in het leven van Hélène Hendriks.

Hélène Hendriks laat zussen zien op bijzondere foto

Op de foto hierboven, afkomstig uit haar jeugd,…