Foto: Heleen van Royen laat zich zonder kleding op balkon zien

De zeer aantrekkelijke schrijfster Heleen van Royen maakt zich klaar voor een middagje wandelen. Ze is alleen haar schoenen vergeten. En nog wat kledingstukken.

Heleen van Royen laat zichzelf van bijzondere kant zien

De zeer aantrekkelijke schrijfster is zeker niet preuts. Dat merk je wel aan alle foto’s en video’s die de knappe dame deelt met de wereld op haar Instagram. Maar dat ze er zo goed uit kon zien, dat hadden de meeste mensen toch niet verwacht. Heleen laat zichzelf zien zonder kleding, een look die je niet meteen verwacht bij een schrijfster van haar leeftijd. Maar iedereen die Heleen een beetje volgt, weet dat de knappe schrijfster alles behalve preuts is. De aantrekkelijke dame is ontzettend goed in het maken van de meest verleidelijke plaatjes. Dat is wel een van haar verborgen talenten. Bekijk hier de nieuwste foto van Heleen. Wees gewaarschuwd, hij is bijzonder verleidelijk.

Heleen van Royen mist nog haar schoenen

De verleidelijke schrijfster is bijna klaar…