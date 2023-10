Foto: Gwen van Poorten heeft “mega leuk nieuws” en viert het met énorme inkijk

Gwen van Poorten mag leuk nieuws delen. Dat kondigt ze aan met wel hele pikante beelden. Hier zullen haar volgers wel van smullen.

Gwen van Poorten kondigt winactie op wel hele pikante manier aan

Gwen van Poorten gaat op 1 november 2023 weer van start met haar programma Met z’n Allen Mediteren. Dit maakt ze op haar Instagram bekend. De aankondiging bracht leuke beelden met zich mee voor haar volgers. Op haar Instagram story was Gwen te zien in een wel heel laag uitgesneden topje. Dit topje liet dan ook weinig aan de verbeelding over voor haar volgers. Met dit soort foto’s weet Gwen in ieder geval wel hoe ze de aandacht van haar volgers moet pakken voor de winactie. Ook op de Instagram post zelf weet Gwen de aandacht te pakken met een heel laag uitgesneden topje. Hier houdt ze het nog wel een beetje bedekt met haar panterprint jas, maar er blijft genoeg te genieten op de foto.

Gwen van Poorten maakt volgers blij met leuk nieuws

Natuurlijk moest Gwen toen ook nog het…