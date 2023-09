Foto: Floor Bremer bewondert veelbesproken Prinses Alexia stiekem van een afstandje

De politiek verslaggeefster wist tussendoor op Prinsjesdag ook nog even een foto te maken van de veelbesproken prinses Alexia.

Prinses Alexia op de gevoelige plaat gelegd door Floor Bremer

De prachtige prinses Alexia is weer even op de gevoelige plaat vastgelegd. Deze keer door niemand minder dan politiek verslaggeefster Floor Bremer. Floor staat altijd vooraan als het om politieke aangelegenheden, zoals Prinsjesdag, gaat. Daarom had ze ook goed zicht op prinses Alexia die speciaal voor die dag een prachtige outfit had aangetrokken. Floor deelt haar foto met haar volgers, al laat die wel een klein beetje wat te wensen over. Floor is zich gelukkig ervan bewust dat het niet de beste foto ooit is.

Floor Bremer zelf ook een knappe dame

Natuurlijk zwijmelt iedereen over prinses Alexia, maar de dame die de foto maakt, Floor Bremer, die mag er natuurlijk ook gewoon zijn. De knappe…