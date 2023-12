Foto: Femke Bol en Lieke Klaver poseren zonder sportkleding met knappe teamgenotes

De dames van de atletiek vieren feest. Zowel Femke Bol als Lieke Klaver poseren op het Sportgala in hun mooiste jurkjes.

Succes op het sportgala: Femke Bol en Lieke Klaver

Een opvallend moment op het Sportgala was de fotosessie waar Femke Bol en Lieke Klaver zonder sportkleding, maar in buitengewoon mooie jurkjes poseerden, te midden van hun teamgenoten. Het was een viering van hun succes als estafettevrouwen, die de titel ‘Sportploeg van het Jaar’ in de wacht sleepten. Deze bijzondere prestatie toont niet alleen hun sportieve vaardigheden, maar ook de hechte band binnen het team en natuurlijk het fantastische uiterlijk van alle vrouwen in de ploeg.

Femke Bol en Lieke Klavers stijlvolle galajurken

Naast hun indrukwekkende sportieve prestaties, trokken de outfits van Femke Bol en Lieke Klaver tijdens het Sportgala ook de aandacht. In stijlvolle galajurken schitterden de winnaressen op de rode loper. De beelden van hun elegante verschijning voegden een vleugje glamour toe…