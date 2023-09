Foto: Ex-hockeyster Naomi van As deelt zeldzaam vakantiekiekje in badkleding

Ooit bracht ze menig man aan het watertanden tijdens haar escapades op het hockeyveld. Die tijd heeft Naomi van As achter haar gelaten – dachten we. Totdat zij op Instagram deze zeldzaam pikante foto plaatste!

Naomi van As weet nog steeds de aandacht te pakken

Je verwacht het eigenlijk niet van zo’n braaf ogende moeder, maar het is een verrassing die zeker welkom is. Onlangs deelde Naomi van As, de nog altijd smakelijk ogende ex-hockeyster, een vakantiekiekje tijdens haar tripje op Ibiza. Hier staat zij met nat haar en zwemkleding op, springend van een boot om haar levensvreugde met de wereld te delen. Je zou toch bijna lichtelijk jaloers worden op haar man, Sven Kramer. In 2018 stapten zij samen het sportieve huwelijksbootje in. Aanvankelijk liep het huwelijk wat stroef en waren er regelmatig ruzies, zo blijkt uit eerdere mediastukken. Anno 2023 komt dat echter een stuk minder aan de orde. Samen met hun twee kinderen, Dexx Bynt en Kate, lijken zij nu een sprookjeshuwelijk te…