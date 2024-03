Foto: Emma Heesters laat helemaal niks aan de verbeelding over in knellend jurkje

Dat zangeres Emma Heesters niet vies is van het poseren in strakke pakjes is voor vele bekend. Maar met haar nieuwste foto heeft ze toch weer onze aandacht weten te trekken.

Op Instagram deelt de knappe zangeres veel kiekjes van zichzelf in een enorm strakke en doorzichtige jurk. De blondine droeg een jurk met duizenden diamantjes erop genaaid. Deze jurk droeg Emma voor de verjaardag van haar lieftalige vriendje Wesley Hoedt.

Verjaardagsfeest van Emma Heesters vriend

Op Instagram deelt Emma Heesters veel foto’s van het ’the big 30′ feest van haar vriend Wesley Hoedt. De bekende Watford voetballer werd onlangs 30 en koos ervoor om dit groots te vieren. Voor de verjaardag werd uitgepakt met een groot diner en er zijn meerdere zangers ingehuurd zoals de Volkszanger John West en Frank van Etten. Het feest was volledig aangekleed met acrobaten, vrouwen in kleine pakjes, mannen volledig verkleed als discobal en champagne toren.

Emma Heester zingt Indonesisch

Dat deze…