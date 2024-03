Foto: Dit zijn de knappe tweelingzusjes (20) van schaatsster Suzanne Schulting

Suzanne Schulting heeft al die jaren twee ontzettend leuke zusjes verborgen. Tijd om eens kennis te maken.

De fans van Suzanne Schulting hopen al jaren dat er meer van dat soort mooie vrouwen rondlopen. Het goede nieuws is dat dit ook zo is! Want Suzanne Schulting heeft twee ontzettend mooie zusjes. En ze zijn ook nog eens en tweeling. Jolien en Marieke Schulting zijn de vrolijke zusjes van Suzanne en de appel valt qua looks niet ver van de boom bij de familie Schulting. Alle vrouwen in de familie zien er namelijk bijzonder goed uit. Wat een geluk hebben de mannen van Nederland ook met zo’n mooie familie. Daar kan je maar moeilijk je ogen vanaf houden.

Marieke Schulting is net als haar zus fan van comfy kleding

Het mooie zusje van Suzanne Schulting is ontzettend fan van het dragen van comfortabele kleding. Zo loopt Marieke Schulting graag rond in warme en grote hoodies en sweaters. Haar zus Suzanne doet dat trouwens ook graag. En eerlijk is eerlijk, als je haar zo ziet…