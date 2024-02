Foto: Dit is Montana Aerts (22), de kickboksende dochter van beroemde vechtjas Peter Aerts

Montana Aerts heeft gelukkig de looks van haar moeder gekregen, maar de vuisten en voeten van haar vader! De dochter van kickbokskampioen Peter Aerts is model, kickbokser én student. Hoog tijd om eens kennis te maken met deze drukke dame!

Montana Aerts is sinds kort samen met haar ouders en tweelingbroer verhuisd naar Tokio. Hier werkt zij aan haar kickbokscarrière en haar ambitie om model te worden. Sinds haar 15e heeft zij al vele wedstrijden gevochten en zij is zeker niet van plan om binnenkort te stoppen. Van wie ze die talenten heeft? Haar vader Peter Aerts, voor vechtsportfanaten zeker een bekende naam, was jarenlang wereldtopper in het kickboksen!

Montana Aerts gaat net als vader Peter Aerts voor goud

Montana Aerts volgt in haar vaders voetstappen! Ook zij is bezig met titels binnenhalen in Japan. zij heeft een indrukwekkende prestatie laten zien tijdens de Rise World Super Series 2023. Haar meest recente wedstrijd, in het nationale Sumo-stadion in Tokio, heeft zij dan…