Foto: Dit is het geheime vriendinnetje van getrouwde kickbokser Badr Hari

Badr Hari is al even gelukkig getrouwd. Maar hoe gelukkig hij met zijn huwelijk is valt te betwijfelen na het zien van zijn geheime vriendinnetje!

De geheime relatie van Badr Hari komt aan het licht

Badr Hari gaat vreemd, als we tenminste alle geruchten mogen geloven. “De laatste tijd hebben wij van meerdere bronnen vernomen dat Badr Hari naast zijn huwelijk met Daphne een relatie heeft” laat het Instagram kanaal ‘Juicechannel’ weten. En natuurlijk zoekt Badr het niet ver buiten zijn eigen kringen op. De dame waarmee hij momenteel een avontuurtje beleeft is een vriendin van zijn nichtje en de oppas van zijn kinderen. Eefje, zoals de dame heet, is de babysitter van de kinderen van Badr. Het is daarmee natuurlijk wel een beetje een cliché, want vreemdgaan met de babysitter is natuurlijk een bekende. Maar blijkbaar is het cliiché voor een reden, want in het geval van Badr Hari gebeurt het toch echt.

Badr Hari neemt de oppas mee op vakantie

Eefje Plet, de…