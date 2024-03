Foto: Dit is de knappe nieuwe vriendin van influencer Stefan de Vries

YouTuber Stefan de Vries heeft een nieuwe vriendin, maar houdt dat voorlopig nog even geheim. Toch is er nieuws!

Nieuwe ontwikkelingen in het liefdesleven van Stefan de Vries! Er zijn geruchten dat hij aan het daten is geslagen met niemand minder dan Roos van der Ham, een blondine die vaak te zien is in zijn YouTube-video’s. Zou er tussen hen een vonk zijn overgesprongen tijdens het filmen? Hoewel ze hun relatie redelijk geheim probeerden te houden, zijn ze recentelijk samen gespot. De speculaties nemen toe terwijl fans zich afvragen of er meer is dan alleen maar vriendschap tussen de twee. We kunnen niet wachten om te zien hoe deze romance zich ontvouwt!

De juicekanalen van Nederland spotten Stefan de Vries

Hoewel Stefan zijn relatie redelijk verborgen probeert te houden, is het de juicekanalen van Nederland toch gelukt om erachter te komen dat hij aan het daten is. En dat lijkt hij met niemand minder dan Roos te doen. De mooie dame zie je vaker voorbij komen in de video’s…