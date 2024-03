Foto: Dilan Yesilgöz gaat helemaal los zonder Sophie Hermans

Politica Dilan Yesilgöz weet zonder haar secondant Sophie Hermans opeens flinke stappen te maken in de formatie.

Het wordt door de meste mensen nu al de week van de waarheid genoemd. Deze week moet formateur Kim Putters met zijn verslag komen over het vormen van een nieuw kabinet. En dat betekent dat hij met iedereen nog een keer aan tafel zit om de plannen en mogelijkheden te bespreken. Natuurlijk schuift de VVD aan bij die vergaderingen, maar dat doet Dilan Yesilgöz zonder haar rechterhand Sophie Hermans. Die blijft thuis deze keer. Dat is niet alleen zo in het geval van de VVD trouwens. Alle partijen laten even alleen de lijsttrekkers met elkaar praten om te kijken of er een uitkomst mogelijk is. Het is dus erop of eronder voor Dilan, maar de seinen staan zeker op groen.

Dilan Yesilgöz heeft het maar druk

De mooie lijsttrekker van de VVD heeft het er maar druk mee deze week. Daar heeft ze het volgende over te zeggen: “Wordt een mooie, drukke week. Maandagochtend een…