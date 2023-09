Foto: Deze knappe presentatrice wordt nu al het ‘zusje van Hélène Hendriks’ genoemd

De knappe presentatrice Estavana Polman weet heel snel de harten van de Nederlandse mannen te veroveren. De bloedmooie blondine krijgt nu een enorm compliment.

Estavana Polman maakt haar debuut als presentatrice

De voormalig handbalster heeft een nieuwe carrière gevonden en daar begint ze nu echt stappen in te maken. De prachtige blondine gaat namelijk langzaam de kant op van het presenteren. Het nieuwe programma Beter Laat dan Nooit is het eerste optreden van Estavana als presentatrice en ze deed het ongelooflijk goed op beeld. Er waren een hoop recensenten onder de indruk van de kunsten van de handbalster. En dat terwijl ze geen enkele vorm van mediatraining heeft gehad. Estavana Polman weet al gelijk vanaf het eerste moment de kijker helemaal te boeien. En dat is toch wel weer zeer bijzonder. In haar column in de Telegraaf noemt Tina Nijkamp haar het zusje van Hélène Hendriks. En dat is natuurlijk een enorm compliment, maar ook een bijzondere vergelijking. Kloppen die…