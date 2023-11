Foto: Deze kijkcijfers verklappen al wie de populairste lijsttrekker is

De verkiezingen zijn in volle gang en binnenkort mogen we gaan stemmen. Maar verklappen deze kijkcijfers de nieuwe minister-president van Nederland?

Tina Nijkamp geeft spannende cijfers weg

Kijkcijferexpert Tina Nijkamp zet voor de kijkers thuis even op een rijtje wie van de lijsttrekkers bij Nieuwsuur de hoogste kijkcijfers trekken. Ze werden stuk voor stuk door het programma uitgenodigd om even aan de tand gevoeld te worden over hun politieke programma. Tina laat even zien welke lijsttrekkers het beste hebben gescoord bij het Nederlandse publiek. Al scoren ze zo te zien eigenlijk allemaal niet zo goed. De afleveringen met de lijsttrekkers scoren ondermaats slecht voor Nieuwsuur. De echte vraag is dus eigenlijk wie het minst slecht heeft gescoord van alle politici? En ook wat je daar voor conclusie je uit kan trekken.

Wordt het dan echt Pieter Omtzigt?

De lijsttrekker van NSC scoort het beste bij Nieuwsuur. Dat is niet zo gek, want niemand weet nog echt wat zijn…