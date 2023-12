Foto: Darter Raymond van Barneveld krijgt flinke boost van veel jongere vriendin

Raymond van Barneveld heeft de liefde weer gevonden. Samen met zijn jongere vrouw bezoekt hij de kerstmarkt van Londen.

Bekende darter Raymond van Barneveld heeft onlangs de liefde van zijn leven gevonden in de 38-jarige Julia. Samen hebben ze op Cyprus het jawoord aan elkaar gegeven, wat voor de 56-jarige dartlegende een nieuw hoofdstuk in zijn leven markeert. Nu vieren ze samen het geluk op de kerstmarkt in Londen.

Raymond van Barneveld met vriendin Julia in Londen

Tijdens een romantische uitstapje naar de kerstmarkt in Londen werden Raymond en Julia samen gespot. De stralende glimlach op hun gezichten verraadde dat ze ontzettend gelukkig samen zijn. Fans waren verheugd om hun idool zo gelukkig te zien. Na een turbulente periode in zijn persoonlijke leven lijkt Raymond van Barneveld nu zijn geluk te hebben gevonden. De darter heeft niet alleen 180 punten op het dartbord weten te scoren, maar ook in de liefde. Zijn recente huwelijk met Julia is het bewijs van een herwonnen…