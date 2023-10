Foto: Chantal Janzen doet jasje uit en pronkt met haar verrassend grote ‘vriendinnen’

Chantal Janzen, de beeldschone presentatrice en Holland’s Got Talent-jurylid die nooit terugschrikt voor een eerlijke beoordeling, heeft haar eigen talenten op de voorgrond geplaatst. Op haar Instagram-story schittert ze niet alleen in een nieuwe outfit, maar komen ook haar vriendinnen even gedag zeggen.

Chantal Janzen deelt Gedurfde kiekjes op haar Instagram

Deze bloedmooie blondine heeft haar Instagram-story flink opgeleukt met een serie foto’s en video’s waarin ze haar eigen trots en glorie – haar eigenkledinglijn – op een wel heel opvallende manier in de spotlight zet. Met het bijschrift ‘Ik droeg vandaag mijn eigen stukje werk naar kantoor, een hoogtepuntje hoor,’ verwijst ze naar de nieuwe kledinglijn die ze onlangs op de markt heeft gebracht. Het lijkt erop dat Chantal de smaak te pakken heeft, want zoals haar fans weten, houdt ze er af en toe van om zich ondeugend te kleden.

