Foto: Bram Krikke komt wereldster Zendaya tegen in Amsterdamse snackbar

Bram Krikke is precies zo iemand die gek genoeg altijd bekend is met andere mensen en veel connecties heeft. Zo kent hij zelfs actrice Zendaya!

Een bijzondere ontmoeting voor Bram Krikke

De bekende radio dj Bram Krikke blijft mensen maar verbazen. Dat is nou eenmaal de gave die Bram bezit. De vlotte jongen weet met zijn praatjes op de radio en met zijn leuke video’s online, altijd de aandacht te trekken en mensen een mooie dag te bezorgen. Hij is blijkbaar ook zeer connected, aan zijn video’s te zien. Daar duikt iedereen in op, nu zelfs Hollywood-megaster Zendaya. Die was blijkbaar gewoon aanwezig in een Amsterdamse shoarmazaak, een soort van.

Bram Krikke van zijn stuk gebracht door wereldster Zendaya

De radio dj was gewoon lekker aan het genieten van zijn Turkse pizza, wat trouwens altijd een goed idee is op je vrije dag, toen er wat gebeurde. Hij keek even achter zich en schrok….