Foto: Atlete Lieke Klaver ligt in piepklein broekje languit in het gras

Lieke Klaver heeft haar fans weer enorm blij weten te maken met een bijzondere foto van zichzelf tijdens haar momentje rust.

Al jaren weet Lieke Klaver de gemoederen bezig te houden met haar fijne foto’s. De atlete weet als geen ander hoe ze een foto moet maken die haar fans meteen leuk zullen vinden. Het is ook niet zo gek dat ze zoveel fans. Die genieten namelijk niet alleen van haar atletische prestaties, maar ook vooral van haar leuke kiekjes.

Lieke Klaver gaat er eens rustig bij liggen in kort broekje

Te midden van de atletische grootheden op de baan, heeft Lieke Klaver haar stempel gedrukt op de sport vanwege haar verbluffende snelheid en ongeëvenaard doorzettingsvermogen. Maar nu doet Lieke even helemaal niets. Ze ligt lekker languit en is aan het genieten van een welverdiend moment van rust. Zelfs atleten moeten soms pauzeren om hun succes te bewaken. Rust is belangrijk, ook voor iemand als Lieke. En dus gaat ze er eens goed bij liggen. Via haar Instagram zie je de…