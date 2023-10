Foto: Atlete Femke Bol deelt grootste hoogtepunten in strak sportpakje

Sprintsensatie Femke Bol doet kijkers wel vaker versteld staan. Toch weet ze zichzelf met deze spectaculaire kiekjes te overtreffen!

Dat Femke Bol één van de meest geliefde sportsters van het moment is kijkt niemand meer van op. Daar kan je het namelijk alleen maar mee eens zijn! De beeldschone blondine zet namelijk de ene na de andere topprestatie neer en maakt heel Nederland trots. Logisch dus dat ze genomineerd is voor de World Athlete of the Year-verkiezing. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Vandaar ook deze heerlijke reeks foto’s van Femke haar grootste hoogtepunten!

Femke Bol pronkt met grootste hoogtepunten in loeistrak sportpakje

Fans van Femke Bol zijn door het dolle. Niet alleen is hun favoriete topsportster genomineerd voor de World Athlete of the Year-verkiezing, ze worden ook nog eens verwend met een werkelijk overheerlijke reeks plaatjes. World Athletics kan het namelijk niet laten enkele van Femke haar hoogtepunten opnieuw te delen. Niet dat je ons hoort…