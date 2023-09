Foto: Anna Nooshin ziet na zwangerschap vooral haar troeven groeien

Anna Nooshin is zwanger en daardoor gaan bepaalde onderdelen van haar lichaam flink groeien. De influencer deelt een foto waar haar nieuwe troeven erg goed op te zien zijn.

Anna Nooshin haar voorgevel wordt nóg royaler

De knappe Anna Nooshin weet hartstikke goed welke troeven ze allemaal in huis heeft en maakt daar al jaren slim gebruik van. Het is niet voor niets dat Anna ondertussen één van de grootste influencers van ons land is, en dat voor al jaren. Natuurlijk gaat die gepaard met ups en downs maar Anna Nooshin is eigenlijk altijd wel relevant gebleven. Het is ook niet heel gek dat Anna nog steeds populair is, want ze is erg leuk om naar te kijken. De influencer heeft een prachtig lichaam met vormen op de juiste plekken en een super knap gezicht. Zo is Anna maar een kleine vrouw, maar ze heeft al enorm veel bereikt. Nu is de volgende stap voor Anna het krijgen van een kindje samen met vriend Thijs Boermans. De twee kiezen er bewust voor om geen foto’s samen te posten om…