Foto: Alom begeerde Dilan Yesilgöz laat monden openvallen met on-presidentiële outfit

Dilan Yesilgöz heeft haar volgers zeer positief verrast met een prachtige outfit, die overigens niet heel passend is als lijsttrekster van een politieke partij…

Dilan Yesilgöz deelt een foto op haar Instagram in een prachtige outfit. Ze heeft een strak zittende jurk aan en zwarte laarsjes met enorme hakken. Onder haar foto staat in het bijschrift hoe een dag in haar leven eruit ziet. Ze heeft het enorm druk met taken zoals een ministerraad, werkbezoeken, een kort optreden met rtl-boulevard aan het einde van de dag en nog een ander bezoek waar ze later meer over zal vertellen. Haar fans zijn echter meer geïnteresseerd in de prachtige outfit, dan in haar politieke dagtaken. Dat is ook wel begrijpelijk, want Dilan ziet er goed uit met die hoge hakken en haar strak zittende jurk. Ze krijgt dan ook enorm veel complimentjes van haar volgers, met name van de mannelijke volgers, maar ook zeker haar vrouwelijke volgers. Die zijn vooral verbaasd over hoe ze dat zo doet op die hoge…