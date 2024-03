Foto: Actrice Noa Jacobus (19) zet eigen kijkcijferkanonnen in om GTST een boost te geven

Onze prachtige actrice Noa Jacobus zorgt ervoor dat GTST een enorme boost krijgt aan kijkers!

Noa Jacobus is een actrice en speelt in de serie Goede Tijden Slechte Tijden, ookwel GTST, Nola Sanders. Ze maakt dan ook alle GTST-fans erg blij door haar recente verschijning bij het programma. Ze laat haar prachtige vormen namelijk goed zien. Dit kan je als fan van de mooie actrice echt niet missen.

Noa Jacobus steelt de show tijdens GTST aflevering

De actrice Noa Jacobus weet precies hoe ze de aandacht moet trekken wanneer ze voor de camera staat. En dat doet ze dan gelukkig maar al te graag! Zoals in een van de recente afleveringen van GTST. Ze heeft daar dan een strak zwart topje aan waar haar grote kanonnen nog maar net in passen! Dat zorgt ervoor dat vele fans van het programma alleen maar naar Noa willen kijken… Dan komt het goed uit dat ze vaak te zien is bij Goede Tijden Slechte Tijden. Daar kunnen alle fans goed genieten van de mooie blondine.

Noa Jacobus plaatst graag…