Forza Motorsport: Raceplezier met gematigde updates

Sinds 2017 is Forza Motorsport de eerste game in de sub franchise. Het biedt absoluut rijplezier met realistische auto’s en een realistische omgeving. Echter heeft deze game sinds de lancering in 2017 niet veel nieuwe functies toegevoegd. De nieuwe updates, zoals het gloednieuwe gameplay-element en het autolevel- en upgrade-systeem, weten weinig toe te voegen en zorgen voor hinder bij gebruikers. In dit artikel lees je meer over de nieuwe updates van Forza Motorsport en de sterke en zwakke punten van de game.

Maak kennis met de nieuwste Forza Motorsport

Forza Motorsport is een reboot van de serie. Het is de eerste game met de titel ‘Motorsport’ sinds 2017. Het spel van 2017 was ook gebaseerd op de oorspronkelijke Forza-release uit 2005. In Forza Motorsport ligt de focus niet langer op snelle en stoere voertuigen, maar op normale auto’s. Het spel introduceert regels en legt sterk de nadruk op realistisch racen, wat meteen merkbaar is bij het opstarten van de…