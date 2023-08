Forse koersdaling Ørsted door risico op grote…

Het aandeel Ørsted is woensdag fors gedaald nadat de Deense energiegigant bekendmaakte dat het mogelijk tot 16 miljard Deense kronen (omgerekend €2,2 miljard) op zijn Amerikaanse portefeuille moet afschrijven als gevolg van problemen met de toeleveringsketen, belastingen en rente.

In een verklaring dinsdagavond zei het bedrijf dat er een verhoogd risico bestaat dat sommige van zijn leveranciers hun verplichtingen en het overeengekomen schema voor de projecten Ocean Wind 1, Sunrise Wind en Revolution Wind in de Verenigde Staten niet zullen kunnen nakomen. De kosten zullen daardoor stijgen en de inkomsten vertragen. “Deze effecten zullen leiden tot afschrijvingen van maximaal 5 miljard Deense kronen (omgerekend zo’n €700 miljoen) en dit veronderstelt dat er geen nog negatievere ontwikkeling zal plaatsvinden in de toeleveringsketen van deze projecten”, aldus het bedrijf.

Woensdag stond het aandeel op de beurs van Kopenhagen ongeveer 20% in de min doordat beleggers vanwege de…

Lees verder bij www.morningstar.nl