Fors méér orders voor ASML na recordjaar

Chipmachinefabrikant ASML (ASML) heeft een recordjaar achter de rug, maar blijft voorzichtig voor de toekomst.

De omzet over 2023 kwam 30% hoger uit op €25,5 miljard, conform de eerder afgegeven verwachting, bij een brutowinstmarge van 51,3% en een nettowinst van €7,8 miljard.

Voor het vierde kwartaal bedraagt de omzet €7,2 miljard bij een marge van 51,4% en €2 miljard winst, iets hoger dan ASML’s eigen verwachting.

Opvallend is dat het aantal nieuwe orders in het vierde kwartaal flink is gestegen. Het cijfer voor de net bookings in het kwartaal is €9,2 miljard, waarvan €5,6 miljard voor extreme ultra violet (EUV) machines, de nieuwste en duurste generatie chipmachines. In het derde kwartaal werd er voor €2,6 miljard aan nieuwe orders ingelegd en dat was destijds een flinke tegenvaller voor beleggers, waardoor het aandeel toen fors onderuit ging.

Beleggers lijken nu opgelucht, want op woensdagochtend gaat het aandeel op de Amsterdamse beurs met 6,2% omhoog naar…

