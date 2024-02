Forbes koopt virtueel land in The Sandbox Metaverse

Forbes kondigde onlangs zijn intrede aan in The Sandbox Metaverse. Dit is een belangrijke stap voor de mediagigant in de richting van Web3 en digitaal onroerend goed. Door virtueel land te kopen in The Sandbox wil Forbes een permanente aanwezigheid creëren in deze uitgebreide online wereld.

The Sandbox, bekend om zijn interactieve en door gebruikers gegenereerde content, biedt een platform waar Forbes van plan is een community hub te creëren. Deze ruimte bevordert interactie, betrokkenheid en samenwerking tussen deelnemers. Het brengt denkers, leiders en innovatoren samen om traditionele media-engagementmethoden te overstijgen.

Het virtuele landgoed dat Forbes voor ogen heeft, zal meerdere features omvatten. Dit zijn onder andere een luxueus zwembad, een elegante bar en een galerie met de 2024 Under 30-ontvangers. Deze elementen onderstrepen de inspanning van het bedrijf om een aantrekkelijke en visueel stimulerende gebruiksomgeving binnen de metaverse te…