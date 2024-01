Focus op Inflatie en Rentebeleid ECB

Leestijd: 2 minuten

De aandelenbeurzen in Europa zijn vrijdagochtend met verliezen geopend. Beleggers hebben onder meer aandacht voor de inflatie in Nederland en de eurozone. Die cijfers spelen mee in het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Als de rente nog lange tijd hoog wordt gehouden, in strijd tegen de hoge inflatie, heeft dan invloed op de waardering van aandelen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde vrijdag dat de inflatie in Nederland in december uitkwam op 1,2 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Daarmee namen de prijzen minder sterk toe dan in november. Voor het hele jaar kwam de inflatie in ons land uit op 3,8 procent.

De AEX-index daalde in de eerste minuten van de beurshandel 0,6 procent tot 776 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 896 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,8 procent.

Signify

Tussen de spaarzame stijgers in de AEX stonden verzekeraar NN Group (plus 0,3 procent) en…